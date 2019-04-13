Каспийск, Дагестан, 14 апреля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Полковник полиции Зиявудин Ашиков, временно возглавлявший городской отдел МВД Каспийска, задержан сотрудниками УФСБ по Дагестану. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и соучастии в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, который подозревается в финансировании терроризма и помещен под стражу по решению суда.

Уголовное дело против Раипа Ашикова возбудили в марте. Следователи предварительно установили, что он передал 160 тыс. рублей боевикам на приобретение оружия и боеприпасов и иные нужды.

Правоохранители полагают, что Зиявудин Ашиков оказывал поддержку террористам путем создания организованной преступной группы.

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