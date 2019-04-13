Стокгольм, 14 апреля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Гоночный автомобиль протаранил зрительскую трибуну во время ралли, проходившем в местечке Римбо под Стокгольмом. Травмы получили пять человек, сообщает газета Aftonbladet.

James Phelps Гонки

В полиции Стокгольма пояснили, что один из автомобилей по непонятным пока причинам вылетел с трассы и врезался в зрителей. Вероятно, речь идет об аварии.

Гонщик отделался легкими травмами. У двоих из пострадавших зрителей также легкие ранения, состояние троих — более серьезное. Одного человека госпитализировали на вертолете, остальных — в каретах скорой помощи.

Местечко Римбо находится в 60 км от Стокгольма и начитывает около 4,5 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в США во время гонки NASCAR Daytona-500 столкнулись более 20 автомобилей. Первыми стали Toyota и Ford, их столкновение вызвало «эффект домино». Никто из водителей не получил серьезных травм.

Читайте также: В США авария с участием 20 машин на гонке NASCAR попала на видео