Санкт-Петербург, 14 апреля, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Два автомобиля такси столкнулись на проспекте Обуховской Обороны в Санкт-Петербурге, после чего оказались на тротуаре у фасада здания. Сообщение об этом опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Спб» в социальной сети «Вконтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Недешевое такси

Авария произошла вечером 13 апреля возле дома 56. Отмечается, что одна из машин — Hyundai Solaris. После столкновения иномарки протаранили ограждение, при этом один автомобиль полностью оказался на узком тротуаре, второй заехал на него по диагонали.

По словам очевидцев, в ДТП не пострадали ни водители, ни пассажиры, ни пешеходы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на юго-западе Санкт-Петербурга водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с иномаркой и попытался скрыться. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать участника ДТП.

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