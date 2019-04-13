Киев, 14 апреля, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Попытка контрабанды 800 кг сала пресечена украинскими пограничниками на границе с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

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Инцидент произошел в ночь на 13 апреля в Шацком районе. У границы были задержаны трое местных жителей, не имевших при себе документов. Мужчины везли на подводах 28 мешков сала.

Подводы и сало изъяты полицейскими в установленном порядке. Местным жителям вменяют административные статьи о нарушении пограничного режима и попытке незаконного пересечения государственной границы. В компетентные органы также направлено сообщение о признаках уголовного преступления по статье 227 УК Украины о выпуске или реализации недоброкачественной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области Украины пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Белоруссию более 150 попугаев.

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