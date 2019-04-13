Москва, 13 апреля, 2019, 23:54 — ИА Регнум. В Новой Москве на Варшавском шоссе столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и фура. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло в субботу, 13 апреля, в деревне Кресты. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

«Произошло лобовое столкновение фуры с прицепом и легкового автомобиля», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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