Киев, 13 апреля, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Решение властей Польши и Эстонии отказать в допуске в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» прокомментировал глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин.

Anastasiia.st Барк «Седов»

«Спасибо за решение … об отказе российскому паруснику «Седов» войти в территориальные воды Польши, — написал Климкин на странице в соцсети Twitter. — Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля из Калининграда вышел в первый учебный рейс навигации 2019 года парусник «Седов», на борту которого находятся 112 курсантов, в том числе курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Позже власти Эстонии и Польши запретили заходить в свои территориальные воды паруснику «Седов», объяснив этом тем, что на борту судна находятся курсанты из якобы «оккупированного Крыма».

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