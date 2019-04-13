В Канаде горело здание Украинского культурного центра
Гамильтон, Канада, 13 апреля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. В Канаде в здании Украинского культурного центра произошел пожар. Об этом говорится в сообщении пожарной службы города на странице в соцсети Twitter.
(сс) Andrew Magill
Пожарные
ЧП произошло в ночь на 13 апреля на проспекте Кенилворт в городе Гамильтон. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Отмечается, что пожар, вспыхнувший на втором этаже здания, довольно быстро перекинулся на крышу культурного центра. Таким образом, многоэтажное здание было уничтожено.
В настоящее время выясняются причины пожара.
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