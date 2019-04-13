Москва, 13 апреля, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом сегодня, 13 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Так, в Домодедово задержан один рейс и пять отменено, в аэропорту Шереметьево задержаны 7 рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 13 и 14 апреля в Москве ожидается прохладная погода.

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