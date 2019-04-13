Париж, 13 апреля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. 13 апреля во Франции в акциях протеста «желтых жилетов» приняли участие более 30 тыс. человек. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

Thomas Bresson Желтые жилеты

По данным ведомства, в манифестациях в Париже участвовали примерно 5 тыс. человек, а по всей стране — около 31 тыс. протестующих.

В минувшую субботу в стране число участников акций протеста составило 22,3 тыс. человек.

Напомним, 13 апреля во Франции прошла очередная акция протеста «желтых жилетов». Митингующие выступают против социальной политики президента страны Эммануэля Макрона и его правительства.

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