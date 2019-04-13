Киев, 13 апреля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Политик Владимир Зеленский, который является кандидатом в президенты Украины, четыре раза не являлся в военкомат по повестке, а также не проходил службу в Вооруженных силах страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Годен (Владимир Зеленский) к военной службе, — отмечается в документе. — Военную службу в вооруженных силах Украины не проходил».

Отмечается, что Зеленскому, который ни разу не появлялся в военкомате, четыре раза приходили повестки в 2014—2015 годах.

Как ранее передавало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля 2019 г. Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко претендуют на высший руководящий пост страны.

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