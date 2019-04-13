Лос-Анджелес, США, 13 апреля, 2019, 22:09 — ИА Регнум. На западе США совершил свой первый полет крупнейший в мире двухфюзеляжный шестимоторный самолет, принадлежащий компании Stratolaunch Systems. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter фотожурналист Джек Бейер, выложивший соответствующие видео.

Robert Sullivan Stratolaunch

«Мои сердечные поздравления всем представителям компании Stratolaunch», — написал Бейер.

Известно, что самолет, предназначенный для воздушного старта ракет-носителей, поднялся в небо с аэродрома неподалеку от Лос-Анджелеса.

Самолет Stratolaunch, размах крыльев которого составляет 117 метров, имеет сложную двухкорпусную конструкцию. Вес воздушного судна — 230 тонн. Разработчики рассчитывают, что крупнейший в мире шестимоторный самолет сможет поднять в воздух до 250 тонн груза.

Видео полета самолета Stratolaunch также обнародовано на портале YouTube.

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