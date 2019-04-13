Москва, 13 апреля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Ахмат» и «Локомотив» на стадионе «Ахмат-Арена» был разыгран матч 23-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «железнодорожников».

Akhmat-arena.ru Стадион «Ахмат-Арена»

В конце первой половины скоростной российский форвард Федор Смолов открыл счет — 0:1. В дебюте второго тайма Раванелли вернул хозяев в игру — 1:1. Через 10 минут полузащитник сборной России Алексей Миранчук вновь вывел «железнодорожников» вперед — 1:2. На экваторе половины Фарфан установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Ахмат"/"Локомотив»)

Удары 11/12

Удары в створ ворот 6/5

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 21/17

Поданные угловые 5/6

«Локомотив», набрав 42 очка, поднялся на 2-ю строчку. «Ахмат» с 30-ю баллами остался на 10-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Семенов, Нижич, Уциев, Шиманьски, Исмаэль, Раванелли, Иванов, Балай.

«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Миранчук, Смолов.

Главный арбитр матча: Ноколай Волошин.

Желтые карточки: Мохаммади — 36, Крыховяк — 52, Раванелли — 81, Хеведес — 82, Баринов — 85.

Голы: Смолов 45 — 0:1, Раванелли 47 — 1:1, Миранчук 57 — 1:2, Фарфан 65 — 1:3.