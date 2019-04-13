Краснодар, 13 апреля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Депутаты Государственной Думы седьмого созыва от Краснодарского края, как и их коллеги, отчитались о доходах своих и супругов в 2018 году, а также об имеющемся в собственности имуществе. Сведения о доходах размещены на сайте Государственной думы РФ.

Duma.gov.ru Алексей Воевода (в центре)

Самым удачным 2018 год оказался для депутата Алексея Воеводы («Единая Россия»), доход которого составил 14,330 млн рублей. По сравнению с 2017 годом заработок депутата вырос почти в три раза — с 5,6 млн рублей. В собственности депутата-спортсмена (в прошлом призера двух олимпиад) — земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения в 10 тыс. кв. м, нежилое помещение в 68,4 кв. м, хозяйственный блок в 20 кв.м. Владеет депутат тремя автомобилями — Mercedes-Benz GLC 250 D 4MATIC, Nissan Qashqai 20, Toyota Land Cruizer Prado 150.

Доход остальных депутатов от Краснодарского края значительно ниже, хотя некоторым из них пополнить семейный бюджет существенно помогли супруги.

Так, депутат Владимир Евланов («Единая Россия») заработал 5,875 млн рублей (в 2017 — 5,6 млн), увеличив доход на сумму около 300 тыс. При этом его супруга, которая по итогам 2017 года показала доход лишь в 200 тыс. рублей, по итогам 2018-го отчиталась о получении 34,753 млн рублей. Правда, тогда в собственности супруги депутата находилась также недвижимость — 200-метровая квартира, нежилое помещение и доля в нежилом помещении. Сейчас недвижимость или автомобили за обоими супругами не числится.

Депутат Андрей Луговой (ЛДПР) в 2018 году получил доход в 4 млн 641 тыс. 665,82 руб., в 2017-м — 4,5 млн. В его собственности — земельный участок для индивидуального жилищного строительства, жилой дом в 165,90 кв. м, еще один жилой дом в 550,50 кв. м, квартира в 368,80 кв. м, а также автомобиль Hyundai Grand Starex. А вот супруга депутата за год увеличила доход в семь раз: в 2017 году она заработала около миллиона рублей, а в 2018-м — уже 7 млн. В ее собственности земельный участок и два дома, а также бассейн. Ездит супруга депутата на Infiniti FX37.

Депутат Юрий Напсо (ЛДПР) в 2018 году заработал 4,833 млн рублей, в 2017-м — 4,6 млн. В его собственности — нежилые помещения в лодочном ангаре, лодочный ангар и еще четыре нежилых помещения. Супруга депутата в 2018 году получила 17,7 млн рублей, увеличив доходы по сравнению в 2017 годом на пять миллионов — тогда она заработала 12,6 млн. По имеющейся в собственности недвижимости супруга Напсо существенно опережает и супруга, и его коллег от региона: она владеет земельным участков, двумя объектами незавершенного строительства, несколькими автозаправочными станциями и газотопливными хранилищами, гаражным боксом, а также более чем десятком нежилых помещений. В собственности ее — мотолодка Princercaft-Vogve 27SE, а также прицеп к легковому автомобилю MID AMERIKA PONTOON PT28T|13DBJ.

Алексей Ткачев («Единая Россия») заработал в 2018 году 4,7 млн рублей, увеличив свой доход за год на 300 тыс. В его собственности — земельный участок под жилым домом в 962 кв. м, земельный участок под жилым домом в 682 кв. м, жилой дом в 470,90 кв. м, квартира 102,60 кв. м. Ездит Ткачев на Land Rover. Супруга депутата заработала около 4,1 млн, снизив доходы по сравнению с 2017 годов в два раза, с 9,5 млн. В ее собственности — два участка под гараж, земельный участок для размещения и эксплуатации гостинично-спортивно-развлекательного комплекса (общая долевая собственность, ½) в 382,00 кв. м, квартира в 78,1 кв. м, два гаража и доля в двух складах. Также супруга депутата владеет Mercedes Benz GL 350.

Дмитрий Пирог («Единая Россия») в 2018 году заработал 4,767 млн рублей. По сравнению с прошлым годом его доходы выросли — в 2017 году он отчитался о 3,9 млн рублей. В его собственности земельный участок на 500 кв. м, две квартиры, а также Audi A8 D4 Long FL 4.0 TFSI. Супруга Дмитрия Пирога в 2018 году ничего не заработала, собственности она не имеет.

Наталья Боева («Единая Россия») получила в 2018 году 5,85 млн рублей (5,6 в 2017-м). В ее собственности — квартира. Заработок супруга составил чуть менее 950 тыс. рублей, но за год вырос почти в три раза (в 2017 году он заработал 337 тыс. рублей). В его собственности — земельный участок под личным подсобным хозяйством в 1295кв. м, дом в 292 кв. м, а также автомобиль Hyundai Tucson.

Константин Затулин («Единая Россия») по итогам 2018 года отчитался о доходах в 9,447 млн рублей (8,1 млн в 2017). В его собственности три земельных участка, квартира в России и квартира в Испании, а также — творческая мастерская. В собственности депутата Audi A8L. Супруга Затулина в 2018 году получила доход в 218,7 тыс. рублей. В ее собственности — земельный участок.

Наталья Костенко («Единая Россия») заработала 4,828 млн рублей, снизив свой доход более чем на два миллиона — в 2017-м она отчиталась о 7,1 млн рублей. Недвижимости и автомобиля у депутата нет, за ней числится лишь депутатская квартира.

Сергей Кривоносов («Единая Россия») в 2018 году заработал 4,7 млн рублей (4,6 млн в 2017 году, а в 2016-м — 50 млн рублей). В его собственности — квартира в 249 кв. м, доля в трех нежилых помещениях. В парке депутата — два Mercedes Benz: S350 D4 и S350 4 MATIC.

Дмитрий Ламейкин («Единая Россия») по итогам 2018 года сообщил о доходе в 5,9 млн рублей (4,6 млн в 2017 году). В собственности депутата — доля в земельном участке и половина дома в 522 кв.м. В собственности также — прицеп для перевозки грузов МЗСА 817 702. Доход супруги Ламейкина составил 74,3 тыс. рублей (10 тыс. в 2017 году).