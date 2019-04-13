Дубль Джейдона Санчо принес «Боруссии» победу над «Майнцем»
Берлин, 13 апреля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Боруссия» и «Майнц-05» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей».
Первый мяч на 17-й минуте забил вингер сборной Англии Джейдон Санчо после передачи Марио Гетце — 1:0. Через 7 минут Санчо оформил дубль — 2:0. В конце матча вышедший на замену Робин Куайсон забил «гол престижа» — 2:1.
Статистика матча («Боруссия"/"Майнц-05»)
Удары 12/15
Удары в створ ворот 7/8
Процент владения мячом 57%/43%
Нарушения правил 11/6
Поданные угловые 4/4
«Боруссия» (Дортмунд), набрав 66 очков, временно поднялась на первую строчку Бундеслиги. «Майнц-05» с 33-мя баллами остался на 12-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вульф, Вайгль, Делейни, Санчо, Ройс, Витсель, Ларсен, Гетце.
«Майнц-05»: Мюллер, Донати, Кариколь, Ньякат, Хак, Бётью, Латца, Кунде, Гбамен, Матета, Онисиво.
Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.
Желтые карточки: Матета — 42.
Голы: Санчо 17 — 1:0, Санчо 24 — 2:0, Куайсон 83 — 2:1.