Берлин, 13 апреля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Боруссия» и «Майнц-05» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 29-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «шмелей».

Dmitrij Rodionov Стадион «Сигнал Идуна Парк»

Первый мяч на 17-й минуте забил вингер сборной Англии Джейдон Санчо после передачи Марио Гетце — 1:0. Через 7 минут Санчо оформил дубль — 2:0. В конце матча вышедший на замену Робин Куайсон забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Майнц-05»)

Удары 12/15

Удары в створ ворот 7/8

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 11/6

Поданные угловые 4/4

«Боруссия» (Дортмунд), набрав 66 очков, временно поднялась на первую строчку Бундеслиги. «Майнц-05» с 33-мя баллами остался на 12-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Вульф, Вайгль, Делейни, Санчо, Ройс, Витсель, Ларсен, Гетце.

«Майнц-05»: Мюллер, Донати, Кариколь, Ньякат, Хак, Бётью, Латца, Кунде, Гбамен, Матета, Онисиво.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Желтые карточки: Матета — 42.

Голы: Санчо 17 — 1:0, Санчо 24 — 2:0, Куайсон 83 — 2:1.