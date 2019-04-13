Лондон, 13 апреля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. 13 апреля между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 34-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «манкунианцев».

(сс) André Zahn Стадион «Олд Траффорд»

Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник сборной Франции Поль Погба ударом с пенальти — 1:0. В дебюте второго тайма Фелипе Андерсон вернул «молотобойцев» в игру — 1:1. В конце матча Погба оформил дубль, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 2:1.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Вест Хэм»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 13/4

Поданные угловые 3/11

«МЮ» набрал 64 очка и поднялся на 5-ю строчку. «Вест Хэм» с 42-мя баллами остался на 11-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Рохо, Далот, Погба, Мата, Марсьяль, Лингард, Фред, Лукаку.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Бальбуэна, Сабалета, Масуаку, Лансини, Огбонна, Снодграсс, Андерсон, Нобл, Райс, Эрнандес.

Главный арбитр матча: Грэм Скотт.

Желтые карточки: Мата — 34, Фредерикс — 79.

Голы: Погба (пен) 19 — 1:0, Андерсон 50 — 1:1, Погба (пен) 80 — 2:1.