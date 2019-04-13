Москва, 13 апреля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. По факту хищения более 1 млн рублей в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

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По словам источника, хищение бюджетных средств в особо крупном размере, к которому причастны неизвестные лица из числа сотрудников некоммерческого партнерства РУСАДА, совершено при закупке оборудования по завышенной цене в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года.

По данным следствия, речь идет о договорах на поставку оборудования с одной из компаний Российской Федерации.

Источник добавил, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия.