Екатеринбург, 13 апреля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. Полпред президента России в Уральском ФО Николай Цуканов заработал в 2018 году 10 187 557 рублей. Дела его супруги в этом плане оказались успешнее — 17 489 161, следует из опубликованных 12 апреля сведений о доходах и имуществе.

Kremlin.ru Николай Цуканов

В 2017 году его доход составлял 41 206 428 рублей. У его супруги тогда доход был на отметке 17 684 107 рублей.

Из недвижимости в собственности у Цуканова два участка земли, два ограждения (кирпичное и металлическое), квартира, жилой дом, гараж, а также производственное здание, цех, трансформаторная подстанция и административное здание.

У жены Цуканова есть участок земли, административное здание, часть нежилого здания, строения насосной, трансформаторной подстанции, материального склада, КПП, склада, механического участка, здания компрессорной, котельной, проходного пункта, склада, заводоуправления, производственного цеха, производственно-бытового корпуса и два производственных здания.