Мадрид, 13 апреля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. «В четверг (11 апреля) в 10 часов утра по британскому времени, когда — через шесть лет и десять месяцев после того, как он вошел в двери эквадорского посольства в Лондоне, где содержался с 19 июня 2012 года — Джулиан Ассанж снова пересек этот порог, но на этот раз уходя, — драматично описывает испанское издание ABC арест легендарного борца с системой. — Положение основателя WikiLeaks в дипломатической миссии Эквадора давно было крайне неустойчивым, однако ушел он не по своей воле. Семеро британских полицейских вынесли его на руках после того, как правительство Ленина Морено договорилось с британскими коллегами о лишении дипломатического иммунитета и ранее предоставленного убежища». Сорокасемилетнего Ассанжа СМИ описывает как «сильно сдавшего, с белой бородой, отросшей за месяцы».

Cancillería del Ecuador Посольство Эквадора в Лондоне

«Сейчас он напоминает православного монаха, став куда более бородатым и заброшенным на вид, чем на своих прежних изображениях, где он представлен аккуратно выбритым», — отмечает, в свою очередь, La Vanguardia. Ассанж не перестал быть человеком, не адаптированным к системе: он был таким в детстве (по его словам), таким и остался. «Те, кто его знают, говорят, что он гениален, хотя ему недостает навыков общения в своем роде», — подчеркивает каталонское СМИ, назвавшее героя своего материала «блестящим кочевником», человеком-мифом.

«Рассказ о выдворении Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне — это история о крахе доверия, который вынашивался полтора года и отражает глубинный поворот в политике страны Анд, — пишет другое издание, El Pais. — Основатель WikiLeaks получил убежище в 2012 году, через два месяца после того, как укрылся в дипломатической штаб-квартире. Его предоставило правительство Рафаэля Корреа, вторым человеком в котором был нынешний президент Ленин Морено. Теперь Корреа превратился в его главного соперника. Решение насчет Ассанжа было принято после месяцев напряжения, несоблюдения правил протокола, предписанных властями, и подозрения, что его деятельность предполагает риск для государственной безопасности».

«Мы пересекли очень тяжелый рубеж несколько дней назад», — сообщила министр внутренних дел страны Мария Паула Ромо в беседе с El Pais по видеосвязи за несколько часов до задержания. Список обвинений, предъявленных Ассанжу, велик, и возглавляет его вмешательство в международную политику посредством утечек информации через его организацию. Ромо заявила, что «отказ в убежище — это суверенное право Эквадора и следствие неоднократного невыполнения минимальных норм предоставления убежища и сосуществования».

Национальная ассамблея поддержала это решение, выслушав отчет обо «всех нарушениях, допущенных Ассанжем за эти семь лет». Министр дополнительно подчеркнула, что правительство располагает информацией о хакерах, связанных с WikiLeaks, которые проживают в Эквадоре и замешаны в действиях, угрожающих не только безопасности страны, но и другим правительствам. Что касается Корреа, который рассчитывает вернуться в страну и снова выйти на первый план в политике, то он обвинил Морено в предательстве своего наследия, символом которого стала защита Ассанжа. «Произошедшее в четверг в Лондоне также показывает разрыв Эквадора с недавним прошлым», — считает El Pais.

Издание El Mundo уделило основное внимание отношениям Ассанжа с США и его ближайшему будущему. «Ассанж боится итоговой экстрадиции в Соединённые Штаты и необходимости отвечать перед американской судебной системой за утечки сведений через WikiLeaks насчет войн в Афганистане и Ираке и содержания электронной почты госсекретаря», — пишет СМИ. Между тем британское министерство внутренних дел сообщило, что задержание Ассанжа связано с соответствующей петицией США, где его обвиняют в киберпреступности. Американский департамент юстиции подтвердил эту информацию и добавил, что основателя WikiLeaks ждёт до пяти лет тюрьмы за участие в одном из самых масштабных «сливов» информации в истории США.