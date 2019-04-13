Обнинск, Калужская область, 13 апреля, 2019, 17:48 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области на площадке «Точки кипения» Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 13 апреля стартовал седьмой хакатон — состязания молодых программистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bmstu-kaluga.ru Хакатон.

По информации организаторов, тема нынешних состязаний: разработка концепта и прототипа инновационного сервиса или продукта, который бы качественно решал повседневные проблемы с использованием передовых технологий в сфере IT.

В мероприятии принимают участие команды учащихся старших классов средних образовательных учреждений, студентов вузов и молодых специалистов. По итогам двухдневных соревнований эксперты назовут лучшую команду, а также победителей в дополнительных номинациях.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Калужской области, госкорпорации «Росатом», компаний Mail.ru и BPC Group.

Напомним, термин «хакатон» произошел от слияния двух английских слов — марафон и хакер. Сегодня это марафон программистов, в процессе которого команды специалистов из разных областей разработки программного обеспечения соревнуются (программисты, дизайнеры, менеджеры) в конструктивном инновационном решении проблемы или задачи.

Хакатон — это инструмент развития различных сфер деятельности, генерация новых идей по решению актуальных проблем, взаимодействие молодых талантливых специалистов и зарождение перспективных проектов.