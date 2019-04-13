Вашингтон, 13 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Очередной саммит США — КНДР, о возможном проведении которого ранее заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, будет «полезен». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

«Третий саммит (саммит США — КНДР) был бы полезен, — написал глава Белого дома. — Мы полностью понимаем наши позиции».

Трамп также добавил, что у него остаются «очень хорошими» отношения с северокорейским лидером.

Как передавало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом еще раз, если Вашингтон все же решится на изменение своего подхода к переговорам.

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