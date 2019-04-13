Москва, 13 апреля, 2019, 17:07 — ИА Регнум. На совместном заседании коллегий министерств культуры России и Белоруссии министр культуры РФ Владимир Мединский попросил своего белорусского коллегу уделить внимание защите русского языка.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Дерусифицированные вывески с орнаментом

«В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что русский язык пропадает с вывесок, на спортивных мероприятиях вывески на английском и белорусском … Я бы очень просил… чтобы эта важнейшая часть нашего культурного гуманитарного сотрудничества [поддержка русского языка] оказалась в фокусе министерства культуры [Белоруссии]», — отметил министр культуры России.

По словам российского министра, русский язык, — это то, что объединяет две страны.

В ответ министр культуры Республики Беларусь Юрий Бондарь заявил, что, по его мнению, русскому языку в Белоруссии «ничего не угрожает» и тут же сам себе начал противоречить:

«Наоборот, мы сегодня думаем над государственными программами по популяризации белорусского языка. Подавляющее большинство населения Белоруссии говорит на русском языке, воспитано на высоких идеалах русской литературы … Я не могу представить такой ситуации, когда русский язык будет чужим для белорусского народа и Белоруссии», — сказал он.

В Белоруссии уже пять лет продолжается политика «мягкой» белорусизации, предусматривающая вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, совместно с распространением русофобии и конструированием антироссийского исторического мифа. В последнее время «мягкая» белорусизация принимает всё более жёсткие формы.