Пекин, 13 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. «В рамках реализации проекта «Пояса и пути» будет выработан и внедрен в жизнь новый курс международного сотрудничества», — такое заявление в ходе совещания в ООН, посвященного столетию Международной организации труда (МОТ), сделал постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй, сообщает 12 апреля Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Ожидается открытие новых драйверов роста мировой экономики, платформ развития двусторонних отношений, коренное совершенствование инфраструктуры.

Дипломат отметил, что при участии КНР в ходе реализации проекта в 82 зарубежных технопарках, построенных на маршруте «Пояса и пути», уже на сегодня создано почти 300 тыс. новых рабочих мест.

Постпред КНР привлек особое внимание собравшихся к намеченному на конец апреля в Пекине второму форуму высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».