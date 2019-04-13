В ООН обсудили будущее мировой экономики
Пекин, 13 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. «В рамках реализации проекта «Пояса и пути» будет выработан и внедрен в жизнь новый курс международного сотрудничества», — такое заявление в ходе совещания в ООН, посвященного столетию Международной организации труда (МОТ), сделал постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй, сообщает 12 апреля Синьхуа.
Ожидается открытие новых драйверов роста мировой экономики, платформ развития двусторонних отношений, коренное совершенствование инфраструктуры.
Дипломат отметил, что при участии КНР в ходе реализации проекта в 82 зарубежных технопарках, построенных на маршруте «Пояса и пути», уже на сегодня создано почти 300 тыс. новых рабочих мест.
Постпред КНР привлек особое внимание собравшихся к намеченному на конец апреля в Пекине второму форуму высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути».