Пекин, 13 апреля, 2019, 16:48 — ИА Регнум. В Токио прошло очередное заседание делегаций Японии, Китая и Южной Кореи, которые участвуют в 15-м раунде переговоров по созданию между этими странами зоны свободной торговли (ЗСТ), сообщает 12 апреля Синьхуа.

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В мероприятии, в котором Китай представлял заместитель министра коммерции Ли Чэнган, прошёл обмен мнениями по вопросам торговли товарами и услугами, инвестиций, законодательного сопровождения ЗСТ и т. д.

Ранее стороны договорились ускорить переговоры и сформировали план работы на ближайшую перспективу.

Переговоры по ЗСТ между Токио, Пекином и Сеулом продолжаются с ноября 2012 года.