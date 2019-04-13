Рига, 13 апреля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Как рассказал в пятницу журналистам заместитель госсекретаря министерства внутренних дел Латвии Янис Бекманис, возможно, что в скором времени в Сейм (парламент) страны будет подано предложение о декриминализации употребления наркотиков.

dric Раста

По словам чиновника, предлагается перейти в борьбе с наркоманией к превентивным мерам и передать координацию этой работы министерству здравоохранения. Министерство юстиции сейчас обсуждает вопрос о том, даёт ли уголовная ответственность за употребление наркотиков должный сдерживающий эффект. К примеру, в Португалии после декриминализации употребления наркотиков высвободившиеся средства были направлены на профилактику наркомании и укрепление правоохранительных органов.

«Это вопрос — готово ли наше общество практически и психологически принять на себя ответственность за тех, кто употребляет наркотики», — приводит слова Бекманиса издание «Голос Балтии».

По мнению Бекманиса, тюремная система не исправляет наркоманов, процент вновь начинающих принимать наркотики после отбытия наказания очень высок как в Латвии, так и по всей Европе. Говоря о медицинском употреблении марихуаны, чиновник выразился в том смысле, что это может быть разрешено, если будут предоставлены медицинские доказательства положительного эффекта.

В настоящее время в Латвии за приём наркотических средств предусмотрен административный штраф в размере 280 евро, в случае повторного нарушения — уголовная санкция в виде лишения свободы на срок до трех месяцев, принудительных работ или денежного штрафа.