* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 13 апреля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Двое террористов-смертников международной группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидированы в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. Об этом сообщил Anadolu Ajansi шеф полиции Аль-Анбара Хади Зурейдж Кассар.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогулка

По его словам, спецоперация по ликвидации боевиков прошла в субботу, 13 апреля, в районе Хусейният.

«Террористы уничтожены в ходе перестрелки», — сказал Кассар.

Ранее ряд СМИ сообщал, что силовики Ирака приступили к широкомасштабной спецоперации по уничтожению остатков боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в горах Хамрин, недалеко от границы с Ираном.

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