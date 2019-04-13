Амстердам, 13 апреля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Группа нейробиологов из Нидерландов выделила нейроны во фронтальной части поясной коры головного мозга крыс, ответственные за эмпатическую реакцию. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Kapa65 Крыса

В начале 1990-х годов нейробиологи обнаружили у макак нейроны, которые были названы зеркальными. Считается, что такие нейроны активируются не только при возникновении непосредственных ощущений (например, болевых), но и при наблюдении соответствующих ощущений у других животных.

Группа исследователей из Нидерландского института нейробиологии под руководством Кристиана Кейсерса попыталась выделить зеркальные нейроны в передней поясной коре головного мозга крыс.

Для этого в мозг подопытного животного вживили электроды, обеспечивающие мониторинг активности. Эксперимент показал, что активность нейронов в передней поясной коре была одинаковой как при получении удара током, так и при наблюдении проявлений болевых ощущений другой крысы.

Авторы исследования пришли к выводу, что выделенные нейроны действительно относятся к категории зеркальных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе учёные из Стэнфордского университета представили результаты исследования, позволившего выделить участок мозга мыши, ответственный за негативную эмоциональную реакцию на боль.