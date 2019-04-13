Стокгольм, 13 апреля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В Стокгольме совершил экстренную посадку самолёт Airbus A319, принадлежащий авиакомпании Finnair. Об этом рассказала директор по коммуникациям перевозчика Пяйвют Таллквист в интервью РИА Новости.

Anna Zvereva Airbus A319

По ее словам, причина ЧП — техническая неисправность. Таллквист уточнила, что в салоне воздушного судна, следовавшего из Хельсинки в Манчестер, было зафиксировано повышение давления. В результате инцидента никто не пострадал.

«Это связано (экстренная посадка Airbus A319) с повышением давления в машине, — сообщила она. — Самолет приземлился в Стокгольме».

По ее словам, за пассажирами, которые теперь ожидают вылета, вав ближайшее время вылетит из Хельсинки новый борт.

Другие подробности пока неизвестны.

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