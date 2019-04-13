Москва, 13 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Москве в Выставочном зале Федеральных архивов открылась выставка «Храбрейшим из храбрых»: она посвящена истории высшей военной награды России — ордена Святого Георгия Победоносца и приурочена 250-летию его учреждения императрицей Екатериной II.

Rusarchives.ru Выставка «Храбрейшим из храбрых»

В экспозиции представлены старинные и современные награды Святого Георгия, включая I степени, а также эталонные образцы: они имеют номер 001. «Сопровождают» награды более 250 подлинных документов и музейных предметов, а также кадры документальной хроники.

Первым награжденным орденом Георгия III степени был подполковник Федор Фабрициан, показавший пример мужества и героизма во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. Первым военным, удостоившимся ордена в новое время, стал генерал-полковник Сергей Макаров.