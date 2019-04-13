Екатеринбург, 13 апреля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Хоккейный ярославский клуб «Локо» обыграл екатеринбургскую команду «Авто» в втором матче финальной серии первенства молодежной хоккейной лиги России (МХЛ).

МХЛ Матч «Локо — «Авто»

Встреча прошла на льду «Арена Уралец» в Екатеринбурге и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Забитых шайб пришлось ждать до 29-й минуты игры, когда форвард «Локо» Данил Дяденькин открыл в матче счет.

Хозяева ответили на это голами Ильи Захарова (31-я минута) и Владимира Кузнецова (38-я минута), что позволило «Авто» уйти на второй перерыв лидером в счете.

Однако на этом хоккейная удача хозяев закончилась. Голами Антона Малышева на 41-ой минуте и Владислава Рыбаков за 3 минуты до конца матча гости сначала отыгрались, а затем вышли вперед и удержали свое преимущество до конца игры.

По итогам этого матча счет в финальной серии Кубка Харламова стал 2:0 в пользу «Локо»