Москва, 13 апреля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Федерации РФ, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак заработал в 2018 году 4,7 млн рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте Совета Федерации.

Цитата из к/ф «Подкидыш». реж Татьяна Лукашевич. 1939. СССР Муля, не нервируй меня!

По сравнению с 2017 годом, доход Турчака вырос больше, чем в два раза: в 2017 году, большую часть которого он проработал на посту губернатора Псковской области, он отчитался о доходе в 2,1 млн рублей.

При этом доход супруги сенатора в 2018 году составил 59,4 млн рублей — в 12,6 раз больше, чем у Андрея Турчака. За год Кира Турчак также значительно увеличила свой доход: в 2017 году он составлял 33 млн рублей.

Читайте также: Псковский губернатор в 2016 году заработал в 52 раза меньше супруги

В собственности у Турчака — земельный участок площадью 1201 кв м, для личного подсобного хозяйства, а также треть доли в квартире площадью 80,7 кв.м. Вместе с супругой в собственности у сенатора ещё две квартиры (180,5 и 156 кв. м), а также нежилое помещение (41,3 кв м). Никаких транспортных средств вице-спикер Совета Федерации с его супругой не задекларировали. В пользовании у Турчака — жилой дом площадью 202,2 кв.м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Турчак был делегирован в Совет Федерации от Псковского областного собрания депутатов в 2017 году, после того, как досрочно оставил пост губернатора Псковской области.

Читайте также: Доход Валентины Матвиенко снизился почти на 8 млн рублей