Нью-Дели, 13 апреля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди награжден высшей государственной наградой Российской Федерации орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Kremlin.ru Нарендра Моди

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Нарендры Моди орденом Андрея Первозванного 12 апреля. Сообщается, что награда была присвоена лидеру Индии «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между народами двух стран».

Нарендра Моди стал первым премьер-министром Индии, удостоенным орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Ранее эта награда была также присвоена президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и председателю КНР Си Цзиньпину.