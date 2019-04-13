Премьер-министр Индии Нарендра Моди награжден орденом Андрея Первозванного
Нью-Дели, 13 апреля, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди награжден высшей государственной наградой Российской Федерации орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Нарендры Моди орденом Андрея Первозванного 12 апреля. Сообщается, что награда была присвоена лидеру Индии «за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индией и дружественных связей между народами двух стран».
Нарендра Моди стал первым премьер-министром Индии, удостоенным орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Ранее эта награда была также присвоена президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и председателю КНР Си Цзиньпину.