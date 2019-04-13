Исламабад, 13 апреля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. 12 апреля правящая пакистанская партия «Движение за справедливость» обнародовала новые обвинения против лидера оппозиционной «Мусульманской Лиги (Наваз)» Шехбаза Шарифа и его семьи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», «Движение за справедливость» обвиняет Шехбаза Шарифа в отмывании 26 миллионов долларов. По данным правящей партии, сотрудничающей с Национальным Бюро Отчетности (антикоррупционная служба), Шарифы осуществляли международные переводы на счета в проверенные банки, чтобы скрыть свои незаконные доходы. Представители семейства Шарифов и «Мусульманской Лиги (Наваз)» уже отвергли все обвинения, назвав их «политической местью».

Напомним, что брат Шехбаза Шарифа, экс-премьер Пакистана Наваз Шариф был осужден на семь лет по делу о коррупционных преступлениях, однако недавно его отпустили под залог для прохождения курса лечения.