Липецк, 13 апреля, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Липецкой области ряд усадебных комплексов отремонтируют в рамках реализации нацпроекта «Культура». Как сообщила пресс-служба областной администрации, в Министерстве культуры РФ прошла рабочая встреча врио главы региона Игоря Артамонова с заместителями министра культуры Николаем Овсиенко и Ольгой Яриловой.

Марина Каширская ИА REGNUM Архитектурное наследие Липецкой области

Участники встречи обсудили вопросы и перспективы государственно-частного партнерства в рамках нацпроекта «Культура» в Липецкой области на примере усадебных комплексов, расположенных в регионе. Предполагается, что благодаря пилотному проекту в Липецкой области будет отреставрирован ряд усадеб. Рассматриваются такие объекты, как усадьба в селе Репец, комплекс в селе Пальна-Михайловка, усадьбы в селе Полибино и деревне Шаталовка.

Проект позволит не только сохранить культурное наследие Липецкой области, но и повысит туристический потенциал региона, обеспечит развитие сельских территорий через малый и средний бизнес. Ожидается, что реализация мероприятий начнется в 2020 году.

«Сохранение культурного наследия региона важная, но и сложная задача. В Липецкой области много уникальных усадеб. К сожалению, они находятся в плачевном состоянии. Сейчас благодаря нацпроекту «Культура» о проблеме заговорили на федеральном уровне, появились подобные пилотные проекты, и проблема сдвигается с мертвой точки», — прокомментировал Игорь Артамонов.