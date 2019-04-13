Тегеран, 13 апреля, 2019, 14:25 — ИА Регнум. 12 апреля десятки тысяч жителей Ирана во всех крупных городах страны вышли на митинги в поддержку Корпуса стражей Исламской революции ВС Ирана — организации, которую Вашингтон признал террористической, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Khamenei.ir КСИР

Демонстрации начались после того, как политики, различные фракции в меджлисе исламского совета (парламента) Ирана и общественность выразили поддержку КСИР. В ходе пятничной молитвы, в преддверии шествий, аятолла Мохаммад Али Мовахеди Кермани также осудил решение США по КСИР.

8 апреля Корпус стражей Исламской революции ВС Ирана был внесен в террористический список США. КСИР — элитное военно-политические формирование в составе Вооруженных сил Ирана, созданное после Исламской революции в 1979 году.