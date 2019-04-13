* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, 13 апреля, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент США Дональд Трамп, признав, что Иран внес существенный вклад в уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), должен подумать о том, что именно КСИР понес огромные потери в борьбе с организацией, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Khamenei.ir Стражи Исламской революции

По словам министра, если бы КСИР не сражался вместе с народами Ирака и Сирии, то ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) удержало бы две арабские столицы и направило бы свои войска на Европу.

8 апреля Корпус стражей Исламской революции ВС Ирана был внесен в террористический список США. КСИР — элитное военно-политические формирование в составе Вооруженных сил Ирана, созданное после Исламской революции в 1979 году.