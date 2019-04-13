Тегеран, 13 апреля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Пресс-атташе представительства Ирана при Организации Объединенных наций Алиреза Мирусефи в интервью газете The New York Times заявил, что население Ирана пессимистично настроено по поводу переговоров ИРИ с американским президентом Дональдом Трампом, который является «неуравновешенным и капризным» человеком, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Дипломат сделал заявление в ответ на выход статьи специального представителя США по Ирану Брайана Хука «Иран должен помириться с Америкой». Алиреза Мирусефи отметил, что иранское население не воспринимает всерьез замечания о том, что США нужно открыть посольство в Тегеране и облегчить иранцам условия для путешествий, потому что одной из первых мер администрации Трампа стало запрещение туристических поездок в США для мусульман, в том числе иранцев. Поэтому подобные предложения неосуществимы в нынешних условиях.

Алиреза Мирусефи подчеркнул, что, согласно последним опросам, иранцы сомневаются в том, что в ближайшее время возможно начать переговоры с непредсказуемым американским президентом.