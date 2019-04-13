* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, 13 апреля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США, «атакуя» Корпус стражей Исламской революции ВС Ирана (КСИР) преследуют цель восстановить влияние ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) в регионе. Однако это у них не получится, потому что главная цель КСИР — не допустить возрождения террористической ячейки, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Khamenei.ir Стражи Исламской революции

По словам чиновника, «странам, проигравшим войну за установление своего господства в регионе» необходимо осознать, что «игра окончена»: ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ), являющееся их собственным детищем, уничтожено. Поиск козла отпущения в виде КСИР не спасет ситуацию.

8 апреля Корпус стражей Исламской революции ВС Ирана был внесен в террористический список США. КСИР — элитное военно-политические формирование в составе Вооруженных сил Ирана, созданное после Исламской революции в 1979 году.