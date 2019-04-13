Токио, 13 апреля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае этого года посетит летний Турнир по сумо, который будет проходить в Японии. Планируется, что президент США лично вручит 40-килограммовый кубок победителю турнира. По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Трамп планирует посетить Японию с официальным трехдневным визитом с 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Несмотря на запланированное посещение турнира, вопрос с безопасностью президента остается открытым: «место трудно охранять, некоторые люди могут начать бросаться подушками с сидений», — заявили в японских правительственных источниках.