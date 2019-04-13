Кито, 13 апреля, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Президент Эквадора Ленин Морено официально прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг журналиста Джулиана Ассанжа: «Неуважительное и агрессивное поведение господина Ассанжа, грубые и угрожающие высказывания его организации в адрес Эквадора и, прежде всего, нарушение международных соглашений привели ситуацию к положению, в котором его нахождение в посольстве в качестве убежища больше не представляется возможным».

Ministerio de Cultura de la Nación Argentina Джулиан Ассанж

Также во время выступления в городе Латакунга президент назвал основателя WikiLeaks «жалким хакером» и «хамом», заявив, что Ассанж якобы пачкал стены эквадорского посольства в Лондоне своими экскрементами.

«Мы лишили убежища этого хама и благополучно избавили себя от этого камушка в ботинке», — объявил Морено.

Он добавил: «Отныне и впредь мы будем предоставлять убежище с большой осторожностью, исключительно людям, которые действительно этого заслуживают, а не жалким хакерам, которые только и думают, как бы дестабилизировать правительство».