Приштина, Сербия, 13 апреля, 2019, 13:40 — ИА Регнум. 12 апреля политические партии Косово, имеющие своих представителей в парламенте Косово, подписали совместную декларацию о готовности принять деятельное участие в совершенствовании избирательной системы .

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», лидеры парламентских групп соответствующих партий договорились об учреждении парламентской ad hoc комиссии, которая займется разработкой предложений по улучшению избирательной системы, следуя рекомендациям, сделанным наблюдателями из ЕС.

Глава оппозиционной партии Демократическая лига Косово Авдула Хоти подчеркнул, что избирательная реформа будет проводиться при поддержке ОБСЕ и представительства ЕС в Косово:

«В нескольких отчетах, сделанных после предыдущих выборов, содержится много рекомендаций касательно прозрачности избирательного процесса, заполнения бланков, процесса расследования жалоб. Эти реформы затронут ряд институтов, регулирующих избирательный процесс, а также юридические институты, обрабатывающие жалобы, поступающие в ходе процесса».

Напомним, предыдущие попытки реформирования избирательной системы Косово закончились провалом из-за отсутствия политического консенсуса.