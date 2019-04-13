Донецк, 13 апреля, 2019, 13:08 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой народной Республики погибли в результате артобстрелов ВСУ. Об этом 13 апреля сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.

Безсонов выразил свои соболезнования семьям погибших героев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 случаях нарушения режима перемирия со стороны военнослужащих Украины. В результате обстрелов была линия электропредач, три жилых дома и ранена мирная жительница из посёлка Александровка.

Также в результате обстрелов со стороны ВСУ был нарушен ход ремонтно-восстановительных работ на Южно-Донбасском водоводе, в результате чего около 10 тысяч жителей Донбасса остались без водоснабжения.