Улан-Удэ, 13 апреля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. У членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы от Бурятии заработки в целом выросли, хотя есть и исключения.

Владимир Бадмаев Член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Наговицын

Сенаторская тяга к земле

Единственным исключением стал сенатор от Бурятии, бывший глава республики Вячеслав Наговицын, заработавший в 2018 году более 5,2 млн рублей. За 2017 год он задекларировал почти 6,5 млн доходов. В его декларации также значатся два участка по тысяче квадратных метров, один из которых предназначен для личного подсобного хозяйства, второй для жилья. Здесь у него располагается большой дом в 465,7 кв. метра, гараж и здание-баня. Впрочем, все это имущество зарегистрировано на имя супруги политика. Даром, что её доход в 2018 году составил 133 тыс. рублей.

Ездит Вячеслав Владимирович на автомобиле со странным названием «Тойота ЛЕКСУС RX350», для которого у него есть прицеп. У жены политика машина называется «КИА SLS». В пользовании у четы Наговицыных также имеются две квартиры в 42 и 93,9 квадратов.

У второго сенатора от Бурятии Александра Варфоломеева земли существенно больше, причем зарегистрированы участки также на имя его супруги. Семь земельных участков общей площадью в 6 тыс. кв. метров, пять из которых предназначены для индивидуального жилищного строительства, а два — для обслуживания дома. Жена политика также является собственницей двух домов и двух квартир. Сам Александр Варфоломеев имеет в пользовании две квартиры. Автомобиля ни у кого в семье нет.

Доход сенатора за 2018 год составил 4,85 млн руб., что на 170 тыс. превысило его заработок в 2017 году. В то же время его супруга по деньгам очень сильно «просела», получив в прошлом году лишь 115 тыс. Для сравнения два года назад она заработала даже больше мужа — более 6,1 млн руб.

Депутатская скромность

Депутаты Госдумы от Бурятии не столь сильно проявляют свое стремление к деревенской жизни. Доход Алдара Дамдинова в 2018 году составил более 4,8 млн рублей, что на 130 тыс. больше, чем в позапрошлом году. По всей видимости, часть дополнительного заработка была получена путем продажи имевшегося у него в 2017 году автомобиля ВАЗ-21 074, которого в новой декларации уже нет. Загадочный автомобиль «Ниссан XTR-L» у депутата сохранился.

Среди объектов недвижимости политик задекларировал квартиру в общей долевой собственности с супругой площадью в 58,4 кв. м, земельный участок в 966 квадратных метров и дом в 134 квадрата. К слову, участок с домом были приобретены им в прошлом году. Кроме того, депутат пользуется на срок своих полномочий в Госдуме немаленькой квартирой в 168,8 кв. м и комнатой в 37 квадратов. Заработок супруги Алдара Валерьевича существенно скромнее и составил 654,5 тыс. рублей, что всё же гораздо выше, чем в 2017 году, когда она заработала 196,8 тысяч. Впрочем, возможно этот рост также объясняется продажей автомобиля «Ниссан Куб».

У второго депутата от Бурятии Николая Будуева жены, по всей видимости, нет, поэтому тут всё гораздо проще. В 2018 году он заработал почти 4,8 млн рублей, что почти на 200 тыс. превышает его доход 2017 года. Три четверти квартиры в 66,5 квадрата и автомобиль Toyota Camry у него остались, как и квартира в пользовании в 82,9 квадрата. Что в два раза меньше, чем у его коллеги. Оба депутата из Бурятии являются членами фракции «Единой России».