Киев, 13 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Возле здания посольства Российской Федерации в Киеве произошёл разрыв высоковольтного кабеля. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба украинской национальной полиции.

Тучи сгущаются

В полиции рассказали, что к ним поступила информация о взрыве рядом с посольством Российской Федерации, которое расположено в Соломенском районе Киева на улице Воздухофлотской.

Прибывшие на место происшествия полицейские начали проверку, однако вскоре представители компании «Киевэнерго» сообщили, что в этом квадрате произошёл разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге.

По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получила брусчатка мостовой.