Рим, 13 апреля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Рома» намерен пригласить на пост бывшего главного наставника команды «Челси» итальянца Антонио Конте, сообщает 13 апреля La Repubblica.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте

По данным издания, руководство клуба уже наладило контакты с 49-летним специалистом и в настоящее время обсуждает с ним вопросы, связанные с возможностью сотрудничества.

Отметим, последним клубом, с которым сотрудничал Антонио Конте, был лондонский «Челси», откуда специалист был уволен досрочно и по настоящее время ведет судебные с ним разбирательства по поводу выплаты неустойки.

Напомним, в марте 2019 года «Рома» расторгла соглашение с Эусебио ди Франческо, который являлся главным наставником команды с 2017 года. Затем на пост главного тренера команды был приглашен Клаудио Раньери и с им был заключен контракт до конца нынешнего сезона.