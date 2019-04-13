Красноярск, 13 апреля, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас за 2018 год заработал 23 474 701,84 рубля (23,47 млн). В списке принадлежащего ему имущества значатся 10 земельных участков, в том числе один в Швейцарии (дачный, площадью 543 кв. м), четыре дома, в том числе в Швейцарии (432 кв. м), две квартиры (292,20 и 130,10 кв. м). В пользовании у сенатора — два земельных участка, три жилых дома и баня площадью 108,30 кв. м.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Супруга сенатора Клишаса отчиталась о доходах за 2018 год в размере 7 241 789,51 рубля (7,2 млн). Ей принадлежит квартира площадью 76,30 кв. м.

Напомним, Андрей Клишас в Совфеде представляет исполнительную власть Красноярского края. Он является председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Законодательную власть Красноярского края в Совфеде представляет Валерий Семенов. Его заработок за 2018 год — 14 550 926,20 рубля (14,55 млн). Семенову принадлежат три земельных участка (один — для строительства дома переменной этажности площадью 2656,70 кв. м, сенатору принадлежит 103/10 000 доли), жилой дом (незавершенное строительство) площадью 376,20 кв. м, квартира площадью 93,80 кв. м, два гаража, легковые автомобили Land Rover Discovery 4 и Honda Pilot, автоприцеп ТОМ-16.

Супруга Семенова заработала за прошлый год 289,8 тыс. рублей. Ей принадлежат квартира (158,30 кв. м), легковой автомобиль Mazda CX-7, мотовездеход «Ирбис» ATV 200 U.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Андрей Клишас заработал 5 627 354,80 рубля (5,63 млн), супруга — 7786 354,09 (7,79 млн). Доход Валерия Семенова за 2017 год — 5 740 092,47 (5,7 млн), его супруги — 315,01 тыс. рублей.

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