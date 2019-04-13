Гаррисберг, США, 13 апреля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Некоторые из обломков, образовавшихся при испытании Индией противоспутникового оружия, могут оставаться на околоземной орбите до двух лет, заявил специалист по астродинамике Дэн Олтрогге. Об этом сообщает Space News.

Цитата из видео «PSLV-C44 Lift off and Onboard Camera view». isro.gov.in Пуск индийской ракеты PSLV-C44 для ликвидации спутника

Олтрогге и другие сотрудники компании Analytical Graphics Inc. (AGI) установили, что более 10 обломков, образовавшихся при поражении индийского аппарата в ходе проведения испытания противоспутникового оружия, достигли высоты более 1000 км. Это свидетельствует о том, что обломки останутся на орбите гораздо дольше 45 дней, которые были запланированы специалистами Индийской организации оборонных исследований и разработок.

Дэн Олтрогге отметил, что один из обломков был обнаружен на высоте 2222 км, что почти в 8 раз выше орбиты, на которой находился индийский спутник.

«Большая часть фрагментов спутника сошла с орбиты в течение первых двух дней после испытания оружия. Существенная часть обломков сойдёт с орбиты в течение одного-двух месяцев. При этом есть некоторые фрагменты, которые могут сойти с орбиты только через год или два», — добавил эксперт.

Среди космических аппаратов, которые подвержены наибольшему риску столкновения с обломками индийского спутника, в AGI выделили российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», коммерческие спутники Dove-1 и Dove-2 компании Planet Labs, а также спутник Европейского космического агентства ADM-Aeolus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Модизаявил об успешном испытании индийского противоспутникового оружия.