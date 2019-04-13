Эксперт: обломки индийского спутника могут остаться на орбите дольше года
Гаррисберг, США, 13 апреля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Некоторые из обломков, образовавшихся при испытании Индией противоспутникового оружия, могут оставаться на околоземной орбите до двух лет, заявил специалист по астродинамике Дэн Олтрогге. Об этом сообщает Space News.
Олтрогге и другие сотрудники компании Analytical Graphics Inc. (AGI) установили, что более 10 обломков, образовавшихся при поражении индийского аппарата в ходе проведения испытания противоспутникового оружия, достигли высоты более 1000 км. Это свидетельствует о том, что обломки останутся на орбите гораздо дольше 45 дней, которые были запланированы специалистами Индийской организации оборонных исследований и разработок.
Дэн Олтрогге отметил, что один из обломков был обнаружен на высоте 2222 км, что почти в 8 раз выше орбиты, на которой находился индийский спутник.
«Большая часть фрагментов спутника сошла с орбиты в течение первых двух дней после испытания оружия. Существенная часть обломков сойдёт с орбиты в течение одного-двух месяцев. При этом есть некоторые фрагменты, которые могут сойти с орбиты только через год или два», — добавил эксперт.
Среди космических аппаратов, которые подвержены наибольшему риску столкновения с обломками индийского спутника, в AGI выделили российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», коммерческие спутники Dove-1 и Dove-2 компании Planet Labs, а также спутник Европейского космического агентства ADM-Aeolus.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта премьер-министр Индии Нарендра Модизаявил об успешном испытании индийского противоспутникового оружия.