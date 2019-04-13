Токио, 13 апреля, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Сразу три подземных толчка магнитудой 4,9 были зафиксированы за короткий промежуток времени в Тихом океане у берегов Японии. Об этом 13 апреля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Япония

Первый подземный толчок был зафиксирован в 07:08 по Всемирному координированному времени (10:08 мск), второй — спустя три минуты в 07:11 (10:11 мск), третий толчок произошёл в 07:14 (10:14 мск). Спустя час, в 08:17 (11:17 мск) был зафиксирован толчок магнитудой 4,6

Эпицентр подземных толчков был расположен в 160 километрах от города Наго в префектуре Окинава (население около 60 000 человек). Самый крупный населённый пункт поблизости от эпицентра, город Наха (население около 300 тысяч человек) располагался в 185 километрах от эпицентра.

Очаг подземной стихии находился на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях в результате серии землетрясений не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,7, которое произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.