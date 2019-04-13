Вашингтон, 13 апреля, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми считает, что Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа представляет большую угрозу для Соединённых Штатов, чем якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы президента США. Об этом накануне, 12 апреля, пишет The Washington Examiner.

Дональд Трамп в Twitter

По словам Коми, Трамп постоянно врёт в своём Twitter-аккаунте, а поскольку он — президент США и его читают миллионы, то многие становятся «опасно невосприимчивыми» к его заявлениям.

Коми обвиняет Трампа в постоянных нападках на американские государственные структуры, а это представляет ещё большую угрозу, чем якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы президента 2016 года.

«Я уверен, Россия пытается подорвать различные американские институты, но президент Соединённых Штатов пишет ложь в Twitter об этих институтах ежедневно. Он лжёт так часто, что мы становимся невосприимчивыми. И эта невосприимчивость опасна», — сказал Коми на заседании фонда Hewlett Foundation.