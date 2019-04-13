Торонто, Канада, 13 апреля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Три лучших хоккеиста прошедшего игрового дня названы на официальном сайте НХЛ, и в этот список не попал ни один российский игрок.

(сс) alles Хоккейная шайба

Первой звездой игрового дня признан форвард команды «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн, который набрал 4 (1 шайба + 3 результативные передачи) в матче его команды с клубом «Тампа-Бэй Лайтинг» (5:1 в матче и 2:0 в серии в пользу «Коламбуса»).

Второй звездой игрового дня стал шведский нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист, который оформил дубль в матче своего клуба с хоккеистами «Виннипег Джетс» (4:3 в матче и 2:0 в серии в пользу «Сент-Луиса»).

Третьей звездой прошедшего дня в НХЛ стал нападающий команды «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле, набравший 2 очка (1 гол + 1 голевая передача) во встрече с клубом «Питтсбург Пингвинз» (3:1 в матче и 2:0 в серии в пользу «Айлендерс»).