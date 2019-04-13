Москва, 13 апреля, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП, которое произошло у здания Московского государственного университета имени Ломоносова в Москве. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай

Авария произошла около часа ночи 13 апреля на проспекте Университетском. Столкнулись два легковых автомобиля, Hyundai Solaris и Mercedes. Погиб водитель Hyundai, пассажир автомобиля Mercedes получил травмы.

При этом очевидцы заявляют, что от удара Hyundai Solaris отлетел на несколько метров от непосредственного места столкновения.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП в Дагестане. Ещё три человека были госпитализированы.